Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu, görenin midesi bulandı! "Resmen rezillik bu ya"

Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu, görenin midesi bulandı! "Resmen rezillik bu ya"

Evleneceksen Gel programında tanınan Solmaz Çiros, kalça dansıyla olay oldu. Düğünde sahne alan Çiros'a sosyal medya kullanıcıları, "Resmen rezillik bu" demekten kendisini alamadı.

Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında ünlü olan Solmaz Çiros, güzelliği ile dikkati çekti.

Programda Kaan isimli bir damat adayı ile aşk yaşayan Çiros, Seda Sayan'ın klibinde de yer aldı.

Güzelliği ve kıvrak dansları sayesinde kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Çiros, yarışmadan sonra bir dizi projesinde boy gösterdi.

Dizi projesi umduğu gibi gitmeyen ve final veren Solmaz Çiros, yarışmadan sonra düğünlerde sahne almaya başladı.

Kilo alan ve gittikçe tarzını değiştiren Çiros, sosyal medya üzerinde ise popülerliğini korumaya devam ediyor.

Ekranlarda olmamasına rağmen yaptığı dans ve paylaştığı pozlarla olay olan Çiros, son dansı ile eleştiri aldı.

Bir düğünde sahneye çıkan ve son dansı ile olay olan Solmaz Çiros, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

"Rezillik bu"

Son olarak İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz Çiros, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giydiği elbise ve aldığı kilolar ile dikkatleri üzerine çeken Çiros'un videosu kısa süre içerisinde olay oldu.

Solmaz'ın dansına, "Yemin ederim rezillik", Böyle dans mı olur, oryantelin de adabı var" şeklinde yorumlar geldi.

Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu İZLE