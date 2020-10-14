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    Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma komik anlara sahne oldu

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'de komik anlar yaşandı. Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma stüdyoyu kahkahaya boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 05:07
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 05:07
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    Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma komik anlara sahne oldu

    Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 13 Ekim'de yayınlanan son bölümünde izleyiciler yine kıyasıya bir mücadele izledi.

    DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

    MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde pide çeşitleri yapılması istendi.

    Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımın ilk kozlarını paylaştığı dokunulmazlık oyununda her iki takımın da yapmış olduğu pideleri Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu ve pide - yarışmacı bazında yapılan jüri oylaması sonucu 5-2'lik skorla mavi takım oyunu kazanarak ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.

    Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma komik anlara sahne oldu #1

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ AYYÜCE

    Öte yandan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

    Burada Ratatuy isimli yemekle yarışan takım elemanları arasında Eray ile Ayyüce son 2'ye kaldı ve Mehmet, Danilo ve Somer şefler bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi Ayyüce olarak ilan etti.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce birazdan kendi takımında ilk eleme adayını Didem olarak belirledi. Sonrasında takım içi oylamayla 2. eleme adayı olarak da Özgül seçildi.

    Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma komik anlara sahne oldu #2

    "DÜŞÜNCENE SAYGI DUYUYORUZ AMA ÇOK SAÇMA"

    9. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi Somer Şef ile Berker arasında güldüren bir konuşma yaşandı.

    Şef Somer Sivrikaya, Berker'e "Düşüncene saygı duyuyoruz ama saçma" deyince stüdyoda kahkahalar havada uçuştu.

    Somer Şef ile Berker arasındaki konuşma komik anlara sahne oldu VİDEO

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