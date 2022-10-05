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    Somer Şef'in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı

    Somer Sivrioğlu'nun, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya'nın paylaştığı fotoğraflara, beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:34
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    Somer Şef'in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı

    MasterChef Türkiye'de jüri konumunda olan Somer Sivrioğlu, şefliğinin yanı sıra aşk hayatı ile de konuşuluyor.

    Somer Şef, geçtiğimiz dönemlerde kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya için 18 yıllık evliliğini noktalamıştı.

    Bu iddialar sonrasında sevgilisiyle ilk pozunu paylaşan Somer Şef, durumu doğrulamıştı.

    Son hali beğeni topladı

    Bir dönem editörlük yaptığı bilinen Pınar Kızılkaya, Somer Şef'in takipçileri tarafından tam puan almıştı.

    Güzelliğiyle beğeni toplayan Kızılkaya'nın, sosyal medya hesabındaki yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.

    Somer Şef in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı #1

    Somer Şef in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı #2

    Somer Şef in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı #3


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