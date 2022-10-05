Somer Şef'in 20 yaş küçük sevgilisi beğeni topladı

Somer Sivrioğlu'nun, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya'nın paylaştığı fotoğraflara, beğeni yağdı.

MasterChef Türkiye'de jüri konumunda olan Somer Sivrioğlu, şefliğinin yanı sıra aşk hayatı ile de konuşuluyor.

Somer Şef, geçtiğimiz dönemlerde kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya için 18 yıllık evliliğini noktalamıştı.

Bu iddialar sonrasında sevgilisiyle ilk pozunu paylaşan Somer Şef, durumu doğrulamıştı.

Son hali beğeni topladı

Bir dönem editörlük yaptığı bilinen Pınar Kızılkaya, Somer Şef'in takipçileri tarafından tam puan almıştı.

Güzelliğiyle beğeni toplayan Kızılkaya'nın, sosyal medya hesabındaki yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.