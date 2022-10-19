Somer Şef'ten, koruma ordusu açıklaması

Fazla sayıdaki korumasına gelen eleştirilere açıklama yapan Somer Şef, 'Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Hepinizin canı sağ olsun' dedi.

MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelirken, bu kez bambaşka bir olay yaşandı.

Somer Şef, gittiği bir alışveriş merkezinde koruma ordusu ile gezdi.

Sosyal medyaya yayılan görüntüler, büyük bir kesim tarafından tepki görürken, bir kesimin de alay konusu oldu.

Somer Şef'in bu kadar fazla koruma ile neden gezdiği düşünülürken, bazı vatandaşlar "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor." şeklinde yorumlar yaptı.

Açıklama gecikmedi

Eleştri yağmuruna tutulan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tanımayanların eleştirisi vicdansızca olsa bile normal"

Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan; tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Somer şef koruma ordusu ile geziyor VİDEO