Somer Sivrioğlu’ndan ‘şeflerin arasını maaş anlaşması bozdu’ iddiasına cevap

MasterChef’in jürilerinin arasının maaş dengesizliği nedeniyle bozulduğu iddia edilmişti. Şef Somer Sivrioğlu, iddiaları yaptığı ekmekli paylaşımla yalandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun arasının açıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında, maaş anlaşması sebebiyle anlaşmazlık çıktı.

AYRILACAĞI BİLE SÖYLENDİ

Türk Lirası üzerinden maaş anlaşması olan Mehmet Şef’in, meslektaşı Somer Şef’in döviz üzerinden maaş aldığını öğrendikten sonra şirketin muhasebe departmanına giderek olay çıkardığı, Somer Sivrioğlu’nun ise son zamanlardaki tavır ve davranışlarının MasterChef yapımcıları tarafından hoş karşılanmadığı ileri sürüldü.

Ortaya atılan bu iddialar sonrasında Somer Sivrioğlu’nun, jüri koltuğundan ayrılacağı yönünde dedikodular havada uçuştu.

SOMER ŞEF: EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞMÜŞÜZ YILLARCA

Ve sonunda beklenen açıklama Somer Şef’ten geldi.

Mehmet Yalçınkaya ile kendi adının yazılı olduğu ekmeklerin olduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Somer Sivrioğlu, “Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir, gerisi laf-ı güzaf.” notunu düştü.

Mehmet Şef de aynı gönderiyi kendi hikayesinde paylaştı.