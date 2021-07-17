Son dakika tutuklamalar...Büyükşen cinayeti çözüldü mü? 'Kiralık katil' detayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Necla-Metin Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. İşte 4 şüphelinin tutuklandığı olayın perde arkası...

Büyükşen çifti cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanıyor.

3 yıl önce cinayete kurban giden çiftin katillerinin bulunamaması nedeniyle oğulları Osman Büyükşen Müge Anlı'ya katılarak adalet istemişti. Günler süren çalışmaların ardından 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika gelişmesi olarak cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

Milyonların yakından takip ettiği olayın detayları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki cinayeti kim işledi, itiraf eden kim, kimler tutuklandı? İşte olaya dair son gelişmeler...

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı.

Jandarma ekipleri, Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ı teknik takibe aldı.

Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin, komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimliklerini belirlediği Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan soruşturmanın ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, Büyükşen çiftinin saldırıda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile mehir yüzünden tartışma olan oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır, Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLLERİ KİM?

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

Yapılan sorgulamanın ardından dün saat 23.00 sıralarında Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ardından da kuzenler Zeki ve Mustafa Okşen adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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