Son finalist belli oldu! MasterChef'te 4. şef ceketini kim giydi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri..

Son finalist belli oldu! MasterChef'te 4. şef ceketini kim giydi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri..

MasterChef Türkiye'de finale kalan son yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef'te son dörde kalan o yarışmacı..

MasterChef Türkiye'de son finalist bu akşam oynanan oyun sonrası belli oldu. Kıvanç ve Burak Kaya 4. şef önlüğünü alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef'te daha önce Metin, Ayaz ve Görkem finale kalmaya hak kazanarak şef önlüklerini giymişlerdi.

Bugün yayınlanan 171. bölümde Burak Kaya ve Kıvanç son şef ceketinin sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergilediler.

İki etap üzerinden oynanan oyunda ilk bölümde yarışmacılardan dört farklı pişirme tekniğiyle bir tabak hazırlamaları istendi. Bu etabı Kıvanç 21 puan alarak önde kapattı.

İkinci bölümde ise ünlü şef Fatih Tutak programa konuk oldu. Bu bölümde yarışmacılardan şef Fatih Tutak'ın özel tabağını yapmaları istendi.

Tezgah başına geçen bu iki yarışmacı tabaklarını hazırladılar ve şeflerin beğenisine sundular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu son finalist belli oldu.

Son finalist belli oldu

MasterChef Türkiye 2022’nin son şef ceketini kazanarak son 4’e kalan yarışmacı Kıvanç oldu.