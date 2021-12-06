Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali

Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali

Hababam Sınıfı filminde ''Çalışkan Ahmet'' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sezerel'in son hali, sevenlerini şaşırttı.

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından olan ve tekrarları günümüzde bile büyük bir ilgiyle izlenen Hababam Sınıfı filmi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme geliyor.

Filmde rol alan bazı oyuncular, ne yazık ki aramızdan ayrıldı ancak bazı oyuncular, hala hayatta ve ekrandan uzak bir yaşam sürüyor.

Bu oyuncular arasında olan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın tek mezunu olarak bilinen Çalışkan Ahmet'i canlandırmıştı.

Senelerce pek çok usta isimle beraber çeşitli filmlerde rol alan başarılı oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar sonra yaşadığı değişimle gündeme geldi.

68 yaşında olan Sezerel'in son halini görenler filme dair detayları hatırlayarak duygulanırken, bazıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Usta oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzakta sürdürdüğü mesleği ile hayatına devam ediyor. İşte Ahmet Sezerel'in son hali ve mesleği...

HABABAM SINIFI ÇALIŞKAN AHMET'İN SON HALİ

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Ali Sezerel, yıllar içinde oldukça değişti.

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmi ile ünlenen, daha sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde de rol alan usta oyuncu, şu anda 68 yaşında.

23 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen oyuncu; sinemada oyunculuk, yönetmen, senarist ve yönetmen yardımcılığı gibi pek çok farklı görevde yer almıştı.

İlköğretim ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi ise Ankara'da okuyan başarılı isim daha sonra oyunculuğa yönelmişti.

İŞLETMECİLİK YAPIYOR

Ahmet Sezerel, sinemadan sonra işletmecilikle uğraşmaya başladı.

Ünlü oyuncu, Hürriyet'e verdiği röportajda, ''Şu an altı ayım Bodrum’da, altı ayım İstanbul’da geçiyor. Badrum'da bir beach işletiyorum. 36 senedir işletmecilik yapıyorum. Belki tekliflerin durmasında bunun da payı vardır. İnsanlar beni meyhaneci sanıyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Şimdilerde sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Sezerel, Hababam Sınıfı'ndaki rolü ile hala akıllarda...

İşte Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak bilinen sevilen oyuncu Ahmet Ali Sezerel'in son hali...







