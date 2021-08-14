Son halini görenler tanımakta zorlandı! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan büyüdü, anne oldu

Son halini görenler tanımakta zorlandı! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan büyüdü, anne oldu

Bir dönemin ilgiyle izlenen dizisi En Son Babalar Duyar'da Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Kızıyla fotoğraflarını paylaşan Özkan'ın son hali gündem oldu.

Jale Azaklı, 2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan ve kadrosunda Ayşegül Atik, Levent Yüksel ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı ''En Son Babalar Duyar'' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Ömür Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Jale Özkan, geçen temmuz ayında kızı İpek'i kucağına aldı.

Bir süredir kızıyla vakit geçiren Jale Özkan, sık sık sosyal medya hesabından ailesiyle çekildiği pozları paylaşmayı da ihmal etmedi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Son olarak kızı İpek'in fotoğrafını "En kıymetlim" notuyla yayınlayan Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise gündem oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Jale Özkan için ''Yıllar yaramış'' yorumu yapıldı.

Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.

İŞTE EN SON BABALAR DUYAR'IN CEREN'İ JALE ÖZKAN'IN SON HALİ