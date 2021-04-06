Son Hava Bükücü konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Hava Bükücü konusu ve oyuncu kadrosu..

Son Hava Bükücü filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Mavi Korku 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, Son Hava Bükücü konusu ve oyuncuları..

Son Hava Bükücü filmi, bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiği Son Hava Bükücü filmi, 30 Haziran 2010 tarihinde vizyona girdi.

Amerikan yapımı aksiyon ve fantastik türündeki Son Hava Bükücü filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Su, Toprak ve Hava Milletinin, Ateş Ülkesinin zorbalığına direnmesinin hikayesinin aktarıldığı bu filmin başlangıcında Hava, Su, Toprak, Ateş kaderleri birbirine bağlanmış dört ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Son Hava Bükücü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Son Hava Bükücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hava, Su, Toprak, Ateş... Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı savaş başlatmasıyla bir anda her şey değişir.

100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang (Noah Ringer), arkadaşları Katara (Nicola Peltz) ve Sokka (Jackson Rathbone) ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.

Ateş ulusunun kötü prensi Zuko (Dev Patel) ve bilge amcası General Iroh (Shaun Toub) onların peşine düşer. Ayrıca Aang'in yapması gereken iki şey daha vardır: Kuzey Kutbu'ndaki Su kabilesine gidip su bükmeyi öğrenmeli ve Su kabilesinde karşılaşacağı Ateş ulusu askerleriyle savaşıp Su kabilesini kurtarmalıdır.

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?