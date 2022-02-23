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- Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi
Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 18:24
Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, 23 Şubat Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.
Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin uyarlaması olan Son Nefesime Kadar dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban yer alıyor.
Ünlü oyuncu Begüm Birgören, merakla beklenen dizide ''Emel'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazılanıyor.
Peki Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Begüm Birgören'in biyografisi...
SON NEFESİME KADAR DİZİSİ EMEL KARAKTERİ HAKKINDA
Ejder’in hayatlarına girmesiyle Mihri’nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.
Emel hem ablası Mihri’ye destek olmak hem de Umut’u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel’i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Begüm Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başladı.
1977 yılında ''Beşibiryerde'' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Begüm Birgören, ''Kırık Kanatlar'' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlendi.
Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı.
2005 yılında Seher Vakti dizisinde rol alan Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başladı. Ancak ünlü çifti ilişkileri 5 yıl sürdü ve 2013 yılında sona erdi.
Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı. Son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisinde rol alan Birgören, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara döndü.
DİZİLERİ
- 1997-Beşibiryerde
- 2003-Pilli Bebek
- 2003-Mavi Kolye
- 2004-Arapsaçı
- 2005-Seher Vakti
- 2006-Kırık Kanatlar
- 2007-Karayılan
- 2008-Mert ile Gert
- 2009-2011 Ömre Bedel
- 2012-Ağır Roman Yeni Dünya
- 2013-2014 Kaçak
- 2015-Bir Deniz Hikayesi
- 2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
- 2019-Vurgun
- 2021-Uzak Şehrin Masalı
SİNEMA FİLMLERİ
- 2005 Sen Ne Dilersen Genç
- 2008 Nokta
- 2008 Ali'nin Sekiz Günü
- 2011 Türkan
- 2013 Göl Zamanı
- 2014 Kendime İyi Bak
ÖDÜLLERİ
- 2013 Lions Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Sonbaharı Beklerken - Sadri Alışık Tiyatrosu