Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi

Son Nefesime Kadar dizisinde Emel karakterine hayat veren Begüm Birgören'in hayatı merak konusu oldu. Peki Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, 23 Şubat Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin uyarlaması olan Son Nefesime Kadar dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban yer alıyor.

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, merakla beklenen dizide ''Emel'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazılanıyor.

Peki Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Begüm Birgören'in biyografisi...

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ EMEL KARAKTERİ HAKKINDA

Ejder’in hayatlarına girmesiyle Mihri’nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.

Emel hem ablası Mihri’ye destek olmak hem de Umut’u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel’i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Begüm Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başladı.

1977 yılında ''Beşibiryerde'' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Begüm Birgören, ''Kırık Kanatlar'' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı.

2005 yılında Seher Vakti dizisinde rol alan Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başladı. Ancak ünlü çifti ilişkileri 5 yıl sürdü ve 2013 yılında sona erdi.

Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı. Son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisinde rol alan Birgören, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara döndü.

DİZİLERİ

1997-Beşibiryerde

2003-Pilli Bebek

2003-Mavi Kolye

2004-Arapsaçı

2005-Seher Vakti

2006-Kırık Kanatlar

2007-Karayılan

2008-Mert ile Gert

2009-2011 Ömre Bedel

2012-Ağır Roman Yeni Dünya

2013-2014 Kaçak

2015-Bir Deniz Hikayesi

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2019-Vurgun

2021-Uzak Şehrin Masalı

SİNEMA FİLMLERİ

2005 Sen Ne Dilersen Genç

2008 Nokta

2008 Ali'nin Sekiz Günü

2011 Türkan

2013 Göl Zamanı

2014 Kendime İyi Bak

ÖDÜLLERİ