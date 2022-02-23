Son Nefesime Kadar'ın Vedat'ı Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Ertan Saban'ın biyografisi

Son Nefesime Kadar dizisinde Vedat karakterine hayat veren Ertan Saban'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Son Nefesime Kadar'ın Vedat'ı Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, 23 Şubat Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin uyarlaması olan Son Nefesime Kadar dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban yer alıyor.

Ünlü oyuncu Ertan Saban, merakla beklenen dizide ''Vedat'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazılanıyor.

Peki Son Nefesime Kadar'ın Vedat'ı Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Ertan Saban'ın biyografisi...

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ VEDAT KARAKTERİ HAKKINDA

Vedat, 47 yaşında kasabanın en bilindik en güçlü adamlarından. Ailesi gibi Arnavut kökenlerine sıkı sıkıya bağlı, geleneksel değerlere inanan sert mizaçlı ve inatçı bir adam. Kasabanın hamisi adeta. Birden fazla iş kolunda başarılı bir adam.

Babasını genç yaşta kaybedince aile işinin başına geçerek kendi kendine ayakta kalmayı öğrenmiş. Annesi her zaman en büyük koruyucusu ve destekçisi. Bu yüzden annesinin olurunu almadan hiçbir işe kalkışmıyor Vedat.

Annesi her ne kadar oğlunun yeniden ‘genç ve doğurgan’ bir Arnavut kızıyla evlenmesini istese de Vedat aniden hayatına giren Mihri’den çok etkilenecek ve tadını unuttuğu hisleriyle yeniden yüzleşecek.

ERTAN SABAN KİMDİR?

4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp Makedonya'da dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkan Ertan Saban; Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları, Mutlu Ol Yeter, Hatasız Kul Olmaz, Limonata, Avlu ve Çiçero gibi yapımlarda rol aldı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlenen Ertan Saban'ın Biricik isminde bir kızı bulunmaktadır.

Şimdilerde Son Nefesime Kadar adlı dizde Vedat karakterine hayat veren Saban, 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve yay burcudur.

ÖDÜLLERİ

2008 – 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Başka Semtin Çocukları

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER