Son Şaka filmi bu akşam TRT'de! Son Şaka filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve komedi türlerindeki Son Şaka filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki Son Şaka filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Son Şaka filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Muhammet Erkam Bülbül'ün oturduğu, senaryosunu Fatih Mutlu'nun kaleme aldığı Son Şaka filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Kasım 2020'de gösterime giren Son Şaka filminiin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmi seyretmek isteyen sinema severler, Son Şaka ne zaman çekildiğini araştırıyor.

Peki Son Şaka filmi nerede çekildi? Son Şaka filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Son Şaka filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SON ŞAKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyenleri güldürmeyi başaran Son Şaka filminin bazı sahneleri İstanbul'da, bazı sahneleriyse Sapanca Gölü ve çevresinde çekildi.

SON ŞAKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Serdar, yaptığı şakalarla ünlenen başarılı bir radyocudur. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi etmeye karar veren Serdar, bunun unutulmaz olmasını arzu eder. Bu yüzden de evlilik teklifi ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şaka yapmaya karar verir.

Ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır. Şaka yüzünden sinirleri bozulan Ayşen, evlilik teklifini kabul etmez. Serdar’a kızan Ayşen’in onu affedebilmesi için birlikte tatile çıkmaları şart olur. Ortak arkadaşları Yusuf’un da aralarına dahil olmasıyla yola koyulan Ayşen ve Serdar, bu süreçte kendilerini karmaşık durumların içinde bulur.

SON ŞAKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?