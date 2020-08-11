Dolar
7.2352
-1.3968%
Euro
8.5341
-0.9471%
Altın
1987.04
-1.9989%
Borsa
1094.23
1.7396%
G. Altın
462.343
-3.3662%
Bitcoin
84718.05
-2.7344%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Son Şaka filminden ilk teaser geldi

    Son Şaka filminden ilk teaser geldi

    Ege Kökenli ile Serdar Gökalp'in başrollerinde yer aldığı Son Şaka filminden ilk teaser yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 13:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Son Şaka filminden ilk teaser geldi

    Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp) sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu “yüksek prodüksiyonlu” bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.

    Two Yapım imzası taşıyan filmin senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.

    SON ŞAKA FİLMİNİN İLK TEASERINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Yönetmen: M. Erkam Bülbül

    Senaryo: Fatih Mutlu

    Yapım: Two Yapım

    Tür: Macera, Komedi

    Oyuncular: Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan

    Son Şaka filminden ilk teaser geldi #1

    Son Şaka filminden ilk teaser geldi #2

    Son Şaka filminden ilk teaser geldi #3

    Son Şaka filminden ilk teaser geldi #4

    Son Şaka Teaser VİDEO

    Görüş Bildir