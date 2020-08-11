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- Son Şaka filminden ilk teaser geldi
Son Şaka filminden ilk teaser geldi
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 13:08
- Güncelleme : 11.08.2020 - 13:08
Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp) sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu “yüksek prodüksiyonlu” bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.
Two Yapım imzası taşıyan filmin senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.
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Yönetmen: M. Erkam Bülbül
Senaryo: Fatih Mutlu
Yapım: Two Yapım
Tür: Macera, Komedi
Oyuncular: Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan