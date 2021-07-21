Son Şans filmi bu akşam TRT'de! Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde ünlü aktörlerin yer aldığı 2015 yapımı Son Şans filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Son Şans filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte Son Şans konusu ve oyuncuları...

Bayramın ikinci gününde izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan Son Şans filmi, bu akşam saat 22.55'te TRT1 ekranlarında seyircileriyle buluşacak.

Başrolünde Jake Gyllenhaaal'ın yer aldığı dram türündeki yapım, kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksörün yaşadıklarını ele alıyor.

6 yıl önce beyazperdede izleyenleriyle buluşan Son Şans filmi, henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara geliyor. Filmi yayın akışında görenler, konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Son Şans filmi konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? İşte Son Şans filmi konusu ve oyuncuları...

SON ŞANS FİLMİ KONUSU

Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur.

Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister.

Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.

SON ŞANS OYUNCULARI

Yönetmenliğini başarılı yönetmen Antoine Fuqua'nın üstlendiği filmin senaryosu Sons of Anarchy dizisinin yaratıcısı Kurt Sutter'a aittir.

Filmin oyuncu kadrosunda Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, 50 Cent ve Forest Whitaker gibi yıldız isimler bulunuyor.