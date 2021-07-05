Son Üç Gün filmi konusu nedir? Son Üç Gün filmi oyuncu kadrosu

Son Üç Gün filmi konusu nedir? Son Üç Gün filmi oyuncu kadrosu

Orijinal adı ''3 Days to Kill'' olan Son Üç Gün filmi, bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Peki Son Üç Gün filmi konusu nedir? İşte Son Üç Gün filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Yönetmen koltuğunda McG'nin oturduğu, senaryosunu Luc Besson ve Adi Hasak'ın kaleme aldığı Son Üç Gün filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

2 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren aksiyon ve gerilim türündeki Son Üç Gün filminin konusu ve oyuncu kadrosu yabancı film severler tarafından merak ediliyor.

Peki, Son Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Son Üç Gün filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SON ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şimdilerde eskiden olduğu kadar dinç ve sağlıklı olmayan gizli servis ajanı Ethan Runner, ciddi bir sağlık problemi yaşamaktadır ve neredeyse ölümün eşiğindedir.

Bu yüzden uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirmeyi isteyen Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu esnada reddedemeyeği bir teklifte bulunur.

Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan bahsedilir ve test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken ilacın neden olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da bir hayli zor olacaktır.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI