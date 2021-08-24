Son Yaz 2. sezon ne zaman? Beklenen müjde Hafsanur Sancaktutan'dan geldi!

Son Yaz 2. sezon ne zaman? Beklenen müjde Hafsanur Sancaktutan'dan geldi!

İlk sezonu büyük bir ilgi gören FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon için ilk müjdeyi ise Hafsanur Sancaktutan verdi. Peki Son Yaz 2. sezon ne zaman?

FOX TV'de cuma günleri ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Son Yaz dizisinin 2. sezonu için nefesler tutuldu.

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce akalay ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisinin yeni dönemi için izleyiciler oldukça heyecanlı.

Dizinin ilk sezonunda Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in ayrılığı herkesi derinden üzmüştü. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden ayrılanlar arasında Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da bulunuyor.

Ancak yeni sezonunda 5 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak olan dizi kadrosunu genişletmeye karar verdi ve önemli isimlerle anlaştı.

Bu gelişmelerin ardından yeni sezon için sabırsızlanan izleyicilere ilk müjdeyi Hafsanur Sancaktutan verdi. Peki Son Yaz 2. sezon ne zaman? İşte Son Yaz yeni sezon tarihi...

SON YAZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk sezon İzmir’de geçen dizinin ikinci sezonu için ekip İstanbul'da bir araya gelecek. Dizinin yeni sezonundan ilk müjdeyi ise Hafsanur Sancaktutan verdi.

Sosyal meyda hesabından yönetmen Semih Bağcı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hafsanur Sancaktutan, paylaşımına, ''Yeni sezon mu? En güzelinden gelsin bakalım.'' notunu düştü.

Paylaşılan fotoğrafta, Sancaktutan'ın ikinci sezon senaryosunu okuması gözlerden kaçmadı. Okuma provaları başlayan dizinin çekimlerinin de çok kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Son Yaz'ın yeni sezonuna katılan isimler arasında Birce Akalay yer alıyor. Sare karakteriyle izleyici karşısına çıkacak oyuncu, hikayede Canan'ın eksikliğini doldurmaya çalışacak.

Diziye katılanlar arasında Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ile Akıncı dizisinden ayrılan Yılmaz Bayraktar da bulunuyor.

Menajerimi Ara dizisinde iyi bir çıkış yakalayan Yaprak Medine de Son Yaz dizisinin kadrosunda yer alan yeni isimlerden. Öte yandan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Zuhal Gencer'in de kadroya dahil olduğu belirtildi.