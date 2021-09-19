Son Yaz 23. bölüm fragmanı: 'Sen benim Akgün'üm değilsin!'

Son Yaz 23. bölüm fragmanı: 'Sen benim Akgün'üm değilsin!'

FOX TV'nin iddialı dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Yağmur'un ''Sen benim Akgün'üm değilsin sözleri damga vurdu. İşte Son Yaz 23. bölüm fragmanı..

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, dün akşam yayınlanan 22. bölümüyle ilgi odağı oldu.

Senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı ve başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz, yeni sezonda Birce Akalay'ı kadrosuna kattı.

Dün akşam 22. bölümütle ekranlara gelen Son Yaz dizisi, iyi bir reytingle sezonu açtı. Sevilen dizinin büyük bir merakla beklenen 23. bölüm fragmanı da görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmana, Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Yağmur karakterinin, ''Sen benim Akgün'üm değilsin!'' sözleri damga vurdu.

SON YAZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.

Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir. Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır. Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır. Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek ve bu pazarlık Akgün'ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.