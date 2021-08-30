Son Yaz dizisine katılan Birce Akalay'ın setten kareleri geldi! Birce Akalay ve Ali Atay aynı sahnede..

Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başlarken, diziye dahil olan Birce Akalay'ın setten ilk kareleri geldi. Seyirciler Birce'yi izlemek için heyecanlanırken, oyuncunun güzelliği ise dikkati çekti.

FOX TV ekranlarından yayınlanan ve başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisi yeni sezon için sete çıktı.

Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin diziye veda etmesinin ardından, yeni sezonda neler olacağı merak ediliyordu.

Funda Eryğiti'in yerine diziye Birce Akalay, Sare isimli istihbaratçı olarak katıldı.

Seyirciler Akalay'ı izlemek için sabırsızlanırken, dizinin yeni sezon çekimlerinden ise kareler gelmeye başladı.

BİRCE AKALAY'IN SET GÜNÜNDEN KARELER

Son Yaz'a yeni katılan ve hikayenin gidişatını etkileyecek bir karakteri canlandıracak olan Birce Akalay, yeni sezon çekimlerine dahil oldu.

Oyuncu yeni imajı ile dikkatleri çekerken, Sare karakterinin hikayenin merkezine yerleşmesi bekleniyor.

Yapımını O3 Medya’nın yaptığı ve yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur yazıyor.