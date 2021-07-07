Son Yaz dizisinin Fatih'inden sevindiren haber: Emre Karayel baba oluyor

Gizem Demirci ile nikah masasına oturan oyuncu Emre Karayel'i babalık telaşı sardı. Oyuncunun baba olacağını öğrenen hayranları, "Cinsiyeti belli mi, kaç aylık?" sorularını araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl Gizem Demirci ile evlenen, Son Yaz dizisinin başarılı oyuncusu Emre Karayel baba oluyor.

Son Yaz dizisinde Fatih karakterini canlandıran Karayel'in eşi 3,5 aylık hamile.

Oyuncunun hayranları bu müjdeli haber karşısında sevinirken, bebeğin cinsiyetini merak etmeye başladı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?

48 yaşındaki oyuncunun eşi Gizem Demirci hamile. Çiftin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Emre Karayel ile Gizem Demirci, konuyla ilgili henüz sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi ve bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti.

Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı. Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olmasına rağmen, tiyatrodan kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı.

Testosteron'daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ödülüne layık görüldü. Emre Karayel'in en fazla beğenilen ve ses getiren işi, FOX'ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizi oldu.

2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur. Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sundu.

Oyuncu, 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 21 Kasım 2020'de hayatını birleştirdi.