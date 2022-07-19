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    Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

    2021 yılında yayınlanan 'Son Yaz' dizisinde Yağmur karakterine hayat veren ve herkesin beğenisini alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ayna pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
    • 19.07.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 17:53
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    Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

    2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı.

    Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.

    2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandıran güzel oyuncu,  2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide de "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı.

    Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle ise herkes tarafından sevilen Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya başladı.

    "Bitirdin bizi"

    Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerine cesur pozlarını paylaşan Sancaktutan, derin göğüs dekolteli ayna pozlarıyla olay yarattı.

    Takipçilerinden bazıları Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarına, "Güzelliğin halis mi?" ve "Bizi bitirdin resmen" şeklinde yorumlar yaptı.

    Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle nefes kesti! #1

    Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle nefes kesti! #2

    Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle nefes kesti! #3


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