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- Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz dizisinden ikinci tanıtım..
Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz dizisinden ikinci tanıtım..
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 21:54
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:20
Başrollerinde Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın yer aldığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz ay başladı.
Dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ederken, Canan karakterini canlandıran Funda Eryiğit'in ardından kadroya Birce Akalay dahil oldu.
Birce Akalay'ın Ali Atay ile aynı sahneyi paylaştığı anlar yayınlanırken, geçtiğimiz günlerde ise diziden yeni sezona dair ilk tanıtım gelmişti.
Bu gelişmelerin üzerine, "Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.
Peki, Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
SON YAZ DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN?
4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapan dizinin, yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı.
Yapımını O3 Medya’nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur yazdığı dizi, 18 Eylül Cumartesi günü ekranlarda olacak.
KADROYA YENİ İSİMLER
Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu'dan oluşan kadroya; Yılmaz Bayraktar, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer ve Birce Akalay gibi birbirinden değerli oyuncuları eklendi.
Son Yaz dizisinden ikinci tanıtım.. VİDEO