Son Yaz Gökhan kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler..

FOX TV ekranlarında yayımlanan Son Yaz dizisinde, Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün karakterinin abisi Gökhan karakterinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Son Yaz'ın Gökhan'ı Olgun Toker kimdir?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisine bomba bir isim transfer oldu.

Arıza’nın Burak’ı Olgun Toker, Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün karakterinin abisi Gökhan olarak izleyicisi karşısına çıkacak.

Severek izlenilen ve her hafta sosyal medyada en çok konuşulan konular listesinde ilk sırada olmayı başaran dizinin yeni oyuncusu, 'Gökhan kimdir, kaç yaşında?' soruları seyirciler tarafından araştırılıyor.

Peki, Son Yaz Gökhan kimdir? İşte, Olgun Toker hakkında bilgiler...

SON YAZ GÖKHAN KİMDİR?

Son Yaz dizisinde Gökhan karakteri, Akgün'ün ağabeyi olarak diziye dahil oluyor.

Akgün, abisi olduğuna inandığı Gökhan’ın karşısına çıkar. Ancak Gökhan’ın Akgün’le ilgili kendince başka hesapları vardır. Gökhan’ın, Akgün’ün hayatına girmesi tüm dengelerin değişmesine neden olacaktır.

OLGUN TOKER KİMDİR?

12 Mart 1986 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Olgun Toker'in babası gemi kaptanı annesi ise ev hanımıdır.

Toker, Marmara Üniversitesi Arşivcilik bölümünü kazanarak İstanbul'a gelmiş ancak tiyatroya yönelmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Mustafa Üstündağ'ın önerisiyle Müjdat Gezen Konservartuvarı'nın tiyatro bölümlerinden mezun olmuştur.

Asıl hayali daima çizer olmak olan Toker, sinemada oyunculuk deneyimini 2010 yılında ''Saklı Hayatlar'' filmiyle yaşamıştır. ''Kurtuluş Son Durak'', ''Hükümet Kadın'' ve ''Küçük Esnaf'' filmlerinde rol alan başarılı oyuncu, televizyona ''Son'' dizisiyle merhaba demiştir.

Karadayı, Şeref Meselesi, Benim Adım Gültepe dizileri sonrasında şöhreti Hayat Şarkısı'nda canlandırdığı Mahir rolüyle elde etmiş ve 2017 yılında Ebedi Barış, 2020 yılında ise İzmir'in Kızları oyunlarında sahne almıştır.

Son olarak ''Arıza'' dizisinde rol alan başarılı oyuncu, sinemada da son olarak ''Yol Arkadaşım 2'' filminde rol almıştır.

Şimdilerde ise Son Yaz dizisinde Gökhan karakterine hayat veriyor.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2010 – Saklı Hayatlar (Can)

2011 – Bir Ses Böler Geceyi (Zülfü)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Hırsız)

2012 – Hükümet Kadın (Adnan)

2013 – Düğün Dernek (Güvenlik)

2014 – Hükümet Kadın 2 (Adnan)

2016 – Küçük Esnaf (Oktay)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Ümit) (TV Filmi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Selim)

ROL ALDIĞI DİZİLER