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Son Yaz sezon finali ne zaman? Ekran macerasına ara veriyor..

Son Yaz sezon finali ne zaman? Ekran macerasına ara veriyor..

Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte birçok dizi sezon finali veya final kararı alarak seyircisine veda ediyor. Peki FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz ne zaman sezon finali yapacak? İşte o tarih..