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- Son Yaz sezon finali ne zaman? Ekran macerasına ara veriyor..
Son Yaz sezon finali ne zaman? Ekran macerasına ara veriyor..
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 14:05
Cuma akşamları Fox TV ekranlarına gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Son Yaz dizisinden üzücü haber geldi.
Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz, Sinan Tuzcu, Yasemin Yazıcı, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, alil Babür gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Dizinin hayranları, Son Yaz sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.
Peki, Son Yaz sezon finali ne zaman? İşte Son Yaz sezon finali tarihi...
SON YAZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyuruyor.
Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz dizisinde de sezon sonu için geri sayım başladı.
Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit'in paylaştığı Son Yaz dizisi 4 Haziran Cuma günü yayımlanacak bölümüyle sezon finali yapacak.
Sevilen dizinin eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor.