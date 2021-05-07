Son Yaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? Son Yaz yeni bölüm tarihi..

Son Yaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? Son Yaz yeni bölüm tarihi..

FOX TV ekranlarında yayımlanan Son Yaz dizisi, bugün FOX TV yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Son Yaz final mi yaptı, neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen, başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi, FOX TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Hal böyle olunca dizinin sıkı takipçilerinin kafasında soru işaretleri oluştu.

Son Yaz dizisini FOX TV'nin yayın akışında göremeyenler, 'Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi? Son Yaz yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Son Yaz bu akşam neden yok, final mi yaptı? Son Yaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

SON YAZ FİNAL Mİ YAPTI?

FOX TV'de cuma günleri ekrana gelen, başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı yayımlanması bekleniyordu.

Ancak Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümü, bu akşam yayımlanmayacak. Dizinin yerine ''Bir Aşk İki Hayat'' adlı terli film yayımlanacak.

SON YAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Son Yaz yapım ekibi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.'' denildi.

Açıklamada, Son Yaz dizisinin yeni bölüm tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi. Ancak dizinin gelecek hafta cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.