Son Yaz'dan Alparslan: Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Yıldız isim 'Dukas' rolünü kaptı

Başrolünde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu şekilleniyor. Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, Akli Film imzalı Alparslan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hikayesi, bu sezon geriye sarılıyor.

Yeni sezonda yoluna, ''Alparslan: Büyük Selçuklu'' adıyla devam edecek olan dizi, Sultan Meliktaş döneminin ardından Sultan Alparslan dönemini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu Alparslan Büyük Selçuklu'nun çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Selçuklu devletinin en ihtişamlı zamanlarını ele alan ve yine pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak olan Akli Film imzalı dizinin kadrosuna oldukça güçlü bir oyuncu katıldı.

SİNAN TUZCU ALPARSLAN'A GELİYOR

Geçen sezon ''Son Yaz'' dizisinde Metin karakterine hayat veren ve etkili oyunculuğuyla dikkati çeken ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara fönüyor.

Senarist kimliğiyle de tanınan Sinan Tuzcu, Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu'da Dukas rolüne hayat verecek.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Gizem Karaca, Korel Cezayirli, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Mehmet Özgür, Mim Kemal Öke gibi önemli isimler yer alıyor.