Son Yaz'dan Bergen'e bomba transfer! Usta isim Bergen'in babasını canlandıracak

Okuma provalarına başlanan Bergen filminin oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak Bergen'in babası M.S Sarılmışer rolüyle Arif Pişkin dahil oldu.

"Acıların Kadını" olarak tanınan, eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini anlatan sinema filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu, yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filmi, 14 Ekim'de sete çıkmaya hazırlanıyor.

Bergen karakterini, son olarak ''Masumlar Apartmanı'' dizisinde boy gösteren Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde, Bergen sadece kurban değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

Bergen'in annesini Tilbe Saran, eşini Erdal Beşikçioğlu, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci'den oluşan Bergen filminde, Bergen'in ilk aşkı Abdullah'a ise yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen hayat verecek.

BERGEN'İN BABASINA ARİF PİŞKİN HAYAT VERECEK

Bugün okuma provalarına başlanan Bergen filminde, Bergen'in babası M.S Sarılmışer'e kimin hayat vereceği belli oldu.

Gazeteci Birsne Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde ''Son Yaz'' dizisinde Akgün'ün babası Selçuk Taşkın karakterine hayat veren Arif Pişkin, Bergen'in babası rolüyle Bergen filminin kadrosuna katıldı.