Haberler

Medya Haberleri

Son Yaz'dan Kırmızı'ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan'ın partneri oldu

Son Yaz'dan Kırmızı'ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan'ın partneri oldu

Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya genç bir isim daha dahil oldu. Son Yaz'da Kaan rolüne hayat veren Erdem Şanlı, Kırmızı Oda ile el sıkıştı.