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    Son Yaz'dan Kırmızı'ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan'ın partneri oldu

    Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya genç bir isim daha dahil oldu. Son Yaz'da Kaan rolüne hayat veren Erdem Şanlı, Kırmızı Oda ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 14:42
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    Son Yaz'dan Kırmızı'ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan'ın partneri oldu

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, yeni sezonda da güçlü konuk oyuncularıyla dikkat çekiyor.

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, bu sezonda Ayça Bingöl, Nihal Yalçın, Başak Daşman ve İlayda Alişan gibi ünlü isimleri kadrosuna kattı.

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

    ERDEM ŞANLI İLAYDA ALİŞAN'IN PARTNERİ OLDU

    Son olarak FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da Kaan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdem Şanlı, bu sezon "Kırmızı Oda" dizisinde boy gösterecek.

    Yetenekli oyuncu, dizide Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın partneri Ozan karakterine hayat verecek.

    Son Yaz dan Kırmızı ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan ın partneri oldu #1

    Son Yaz dan Kırmızı ya bomba transfer! O isim İlayda Alişan ın partneri oldu #2

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