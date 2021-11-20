Son Yaz'dan Yalnız Kurt'a bomba transfer! Yıldız isim 'Mira' rolünü kaptı

Son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yaprak Medine, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu, merakla beklenen dizide 'Mira' rolüne hayat verecek.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yapımcı Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin geçtiğimiz gün yayınlanan ilk tanıtımı, büyük ilgi gördü.

Öte yandan cuma akşamları izleyicisiyle buluşması beklenen dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

YAPRAK MEDİNE YALNIZ KURT'UN MİRA'SI OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da rol alan Yaprak Medine, Yalnız Kurt'un kadrosuna dahil oldu.

Yaprak Medine, diziye 2. bölümde katılacak olan Mira rolüne hayat verecek. Dizinin kadrosuna ayrıca Gökhan Soylu da katıldı.

Cihan Ünal'ı uzun süre sonra setlere döndüren Yalnız Kurt dizisinde Hasan Deniz Yaran, Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin ve Deniz Evin yer alıyor.