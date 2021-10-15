Son Yaz'ın hikayesi sona erdi! Alperen Duymaz yeni projesini seçti

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, bu sezon beklenen reytingi alamayınca final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin başrollerinden Alperen Duymaz, final kararının ardından yeni projesini belirledi.

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın paylaştığı FOX TV'nin O3 Medya imzalı Son Yaz dizisi, ikinci sezonuyla ekranlardaki yerini aldı.

Ancak dev prodüksiyonlu yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reytinglerde dikiş tutturamayıp 26. bölümle birlikte final yapma kararı aldı.

Dizide Akgün karakterine hayat veren ve bu rolüyle iyi bir çıkış yakalayan Alperen Duymaz, final kararının hemen akabinde birçok yapımcıdan teklif aldı.

ALPEREN DUYMAZ YENİ PROJESİNİ SEÇTİ

Son yılların en başarılı genç oyuncularından olan Duymaz, bu projeler arasında Faruk Turgut'un sahibi olduğu Gold Film ile anlaşma yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir dijital bir proje çekmek isteyen Alperen Duymaz, beIN Connect'te yayınlanacak olan ''Erkek Severse'' adlı dizinin başrolünde yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu ise Aslı Zengin'in kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu için görüşmeler devam ediyor.