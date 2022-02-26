Son Yaz'ın yıldız ismi Yasak Elma'yla dönüyor! Güzel oyuncu 'Handan' rolünü kaptı

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her pazartesi akşamı farklı entrikalarıyla ekranlara damgasını vuran Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi daha geldi.

ŞEBNEM DÖNMEZ YASAK ELMA'DA

Medcezir dizisinde hayat verdiği Asude karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Şebnem Dönmez, yeni bölümü heyecanla beklenen dizide 'Handan Kılıç' karakterine hayat verecek.

Med Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Harika bir haberimiz var! Şebnem Dönmez Yasak Elma'da! Peki sizce Şebnem Dönmez'in canlandıracağı Handan Kılıç kim?'' ifadelerine yer verildi.