Televizyon ekranlarında Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol almış olan Hande Erçel, süper minili pozuyla nefes kesti. Takipçilerden Erçel'e "Bu nasıl güzellik?" yorumları yağdı.

Kerem Bürsin ile başrolünde rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gitgide ünlenen oyuncu Hande Erçel; daha önce Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda yer almıştı. Hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor.

Erçel'in 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldiği biliniyor. 28 yaşında olan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştır. 2012 senesinde Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılan ismin bu yarışmada ikinci olduğu bilinmektedir.





2015-2016 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Güneşin Kızları dizisinde rol alan isim, sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat Uzun karakterini canlandırmıştır. Bu dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazanan isim, 2020-2021 senelerinde ise FOX'ta ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde yer almıştır.

"Dehşet güzellik"

Erçel bu kez süper minili sonbahar pozuyla olay oldu. Beyaz üstü ve siyah renkli minili altıyla poz veren, fitliği ile dikkat çeken isme takipçilerinden binlerce beğeni yağdı. Ünlü ismin takipçilerinden Erçel'e "Bu nasıl güzellik?", "Hande güzelliği diye gerçek var", "Dehşet güzellik" yorumları geldi.





İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...







