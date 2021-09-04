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    Sonu mutlu biten hayat hikayeleri sunacak: Kırmızı Oda'nın 2. sezon tanıtımı yayınladı

    TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon çekimleri devam ederken, dizinin 2. sezon tanıtımı ise yayınladı. İşte yeni hikayelerin anlatılacağı Kırmızı Oda'nın 2. sezon tanıtımı..
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 10:27
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    Sonu mutlu biten hayat hikayeleri sunacak: Kırmızı Oda'nın 2. sezon tanıtımı yayınladı

    Başrolünde Binnar Kaya'nın oynadığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, geçtiğimiz sezona damga vurdu.

    Birbirinden farklı hikayelerin ekrana geldi dizi, sevenlerini bazen güldürdü bazen ise ağlattı.

    Binnur Kaya'nın "Manolya" karakterine hayat verdiği ve rolüyle beğeni topladığı dizi, yeni sezon için sete çıktı.

    Yeni sezonda yeni hikayelerin karşımıza çıkacağı dizinin ilk tanıtımı ise yayınladı.

    İşte Kırmızı Oda 2. sezon tanıtımı..

    Kırmızı Oda'nın 2. sezon tanıtımı yayınladı VİDEO

    Sonu mutlu biten hayat hikayeleri sunacak: Kırmızı Oda nın 2. sezon tanıtımı yayınladı #1

    KIRMIZI ODA'YA YENİ OYUNCULAR

    İlayda Alişan, yeni sezonda Ayça Bingöl ve Güneş Hayat gibi isimlerin rol alacağı  Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.

    Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda da cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

    Sonu mutlu biten hayat hikayeleri sunacak: Kırmızı Oda nın 2. sezon tanıtımı yayınladı #2

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