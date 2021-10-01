Sonunda beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

Sonunda beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

2015 yılında ''Kiraz Mevsimi'' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan beklenen haber geldi. 6 yıldır birlikte olan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

''Kiraz Mevsimi'' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Birliktelikleri 6 yıl önce başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin aşkları doludizgin devam ediyor. İlişkilerine bir kez ara veren sevgililerin ilişkisi, adım adım evliliğe doğru gidiyor.

6 yıldır birlikte olan ve ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti, evlilik yolunda ilk adımı attı.

''EVET'' YANITIYLA HAVALARA UÇTU

Hürriyet'in haberine göre, 2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklifi eden Serkan Çayoğlu, "evet" yanıtıyla havalara uçtu.

Şu sıralar başrolünde yer aldığı ''Kıbrıs Zafere Doğru'' dizisinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan yakışıklı oyuncu, projeni bitmesinin ardından nişan yapacak.

NİKAH YAZ AYINDA

Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aile arasında küçük bir kutlama yaptı.

Ünlü çift, şimdilik haberi herkesten saklamayı tercih ediyor ve sadece yakın arkadaşları biliyor.

YÜZÜĞÜN FİYATI 370 BİN LİRA

Ayrıca Serkan Çayoğlu'nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğu öğrenildi.