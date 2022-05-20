Sosyal medya bu kareleri konuşuyor! Fahriye Evcen'in son hali şoke etti... 'Bir de milyonlar aldın'

Sosyal medya bu kareleri konuşuyor! Fahriye Evcen'in son hali şoke etti... 'Bir de milyonlar aldın'

Şampuan reklamlarıyla milyonlar kazanan Fahriye Evcen'in saçlarının son hali, görenleri hayrete düşürdü. Evcen'in seyrek saçları, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile dikkat çeken ve adı Türkiye sınırlarını aşan Fahriye Evcen, bunu fırsata da çeviriyor.

Birçok kez ünlü şampuan markalarıyla işbirliği yapan ünlü oyuncu, özellikle Arap ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

Uzun ve dolgun saçlarıyla şampuan reklamlarında rol alan oyuncu Fahriye Evcen'in Katar'da katıldığı bir etkinlikten fotoğraf paylaştı.

Saçları dikkat çekti

13 milyon takipçisi Instagram hesabından paylaşım yapan Fahriye Evcen, saçlarının son görüntüsüyle şaşırttı.

35 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen'in saçlarındaki seyreklik dikkat çekti.

Fahriye Evcen için sosyal medyada 'Fahriye Hanım değil miydi şampuan reklamında oynayan?', 'Dökülmeyen, güçlü saçlar bunlar mı?', 'Reklamında oynadığı şampuanı kendisini kullanmamış galiba' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Fahriye Evcen'in son hali..