Sosyal medya düzenlemesi yolda: Hangi uygulamalar getirilecek?

Sosyal medya düzenlemesi yolda: Hangi uygulamalar getirilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medya düzenlemesine hız verildi. Bunun akabinde, "Hangi uygulamalar getirilecek?" sorusu gündeme getirildi.

Sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecek, yalan bilgilendirme yapanlar cezasız kalmayacak.

Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyaya olumlu bakmadığını söyleyerek, "Sosyal medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum.

Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum.

Bunlar salim akılların veya aklı selimlerin hedefini saptırtıyor." dedi.

Bunun üzerine yapılacak düzenlemeler merak edilirken, "Hangi uygulamalar getirilecek?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, "Hangi uygulamalar getirilecek?"

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE NELER OLACAK?

Yangın ve selin ardından yapılan provokatif amaçlı bazı paylaşımlar nedeniyle teklif çalışmalarına hız verildi.

Yalan haber yayan sahte hesapların belirlenmesi ve engellenmesine yönelik etkin bir formül aranıyor.

Caydırıcı para ve hapis cezaları gündemde.

Dijital mecralarda işlenen suçlarda adli süreci hızla başlatılması için şirketlerden hesap bilgilerinin istenmesinin önü açılacak.

SOSYAL MEDYA BAŞKANLIĞI YOLDA

Önemli bir adım ise Sosyal Medya Başkanlığı olacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde oluşturulacak başkanlığın, sosyal medya denetimi yapması planlanıyor.