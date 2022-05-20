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    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na gözaltı

    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'de polis tarafından gözaltına alındı.
    • 20.05.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:22
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    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na gözaltı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu’nu durdurdu.

    Gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu na gözaltı #1

    Dolandırıcılık suçuyla tutuklanmıştı

    Öte yandan Barankoğlu, Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu na gözaltı #2

    Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu na gözaltı #3


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