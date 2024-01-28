Sosyal medya fenomenleri, reklam sektöründen daha fazla pay alıyor Dünyada reklam pastasındaki ağırlıklar yer değiştirdi. Buna göre sosyal medya fenomenlerinin reklamdan aydığı pay giderek artıyor.

AA

Sosyal medya fenomenleri (influencer-etkileyici) hayatımıza girdikten sonra, etkileşimde olduğu kitlelere direk ulaştıkları için reklamverenin de gözdesi oldu.

Fenomenler, dünyada Hollywood aktörlerinden daha çok tanınıyor.

Bir zamanlar TV'ler en fazla reklam bütçesinin ayrıldığı medya aracı idi.

Dünyada reklam sektörü için de fenomenler birinci tercih haline geldi.

Televizyon harcamaları azaldı

Reklam harcamalarında en büyük kalem olan televizyon harcamaları azalırken, sosyal medya fenomenleri için yapılan harcamalar dünya çapında hızla artıyor.

Reklam bütçeleri 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşacak

Şu anda dünya çapında yeni reklam türüne akan bütçeler 28 milyar doların üzerinde. Statista verilerine göre, bu rakamın 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sosyal medya fenomenleri belirli hedef gruplara özenle çekilmiş ve dolayısıyla pahalı bir televizyon reklamından daha kesin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor.

Sosyal medya fenomenleri arananlar listesinde

Pazar küçük olsa da güvenilirlikleri sayesinde sosyal medya fenomenleri halen aranan reklam ortakları arasında yer alıyor.

Khabane Lame

Dünyada en tanınmış fenomenlerden biri olan Khabane Lame'nin 2,4 milyar beğeni için tek kelime etmesine gerek kalmıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya yıldızlarından olan Lame, gözlerini açıyor, kaşlarını çatıyor, omuzlarını kamburlaştırıyor ve kollarını sallıyor. Videoları ise genellikle 20 ila 40 saniye uzunluğunda.

Bir fenomeni 6,7 milyon kişi takip ediyor

Lame, internette taklitler yapıyor, garip şekilde tıraş olan veya çiçeklerini yanlış sulayan insanlarla dalga geçiyor. Lame'yi Tiktok'ta yaklaşık 162 milyon, Instagram'da 80 milyon ve YouTube'da 6,7 milyon kişi takip ediyor.

Lame, son olarak Torino'nun dışındaki bir kasaba olan Chivasso'daki bir fabrikada garson ve cam temizleyici olarak çalışıyordu. 2020 baharında karantina nedeniyle işini kaybedince videolar yayınlamaya başladı.

Dünyanın en büyük Tiktoker'ı

2022 yazında Amerikalı moda fenomeni Charli D'Amelio'yu geride bırakan Lame, dünyanın en büyük Tiktoker'ı oldu.

Bu arada 23 yaşındaki genç, gençlere yönelik iki çizgi roman yayınladı, Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı, makarna markası Barilla'nın tanıtımını gerçekleştirdi, kripto borsası Binance ve Alman moda şirketi Hugo Boss'un marka elçisi oldu.

Yapay zekanın yarattığı sosyal medya fenomenleri artıyor

Gelecekte sosyal medyadaki gerçek fenomenlerin gerekli olup olmayacağı başka bir soru olarak öne çıkıyor. Çinli dijital şirket Alibaba, yapay zekayı kullanarak sanal sosyal medya yıldızları yarattı.

Yapay zeka modeli, ünlü Tiktoker'ların videolarıyla beslendi ve onların danslarını ve hareketlerini aldatıcı derecede gerçekçi bir şekilde taklit edebiliyor. Zaten önde gelen bir yapay zeka fenomeni var: Aitana Lopez.

Aylık 1.000 euroluk kazanç

Lopez'in Instagram profili 2023 Haziran'dan bu yana yayında. Yapay zeka modelinin bugüne kadar 237 binden fazla takipçisi var ve yaratıcılarına göre ayda 1000 euro kazanması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)