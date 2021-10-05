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- Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları
Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 13:35
Kısa bir süre önce kazançlarının vergilendirileceği açıklanan sosyal medya fenomenlerinin post ve story başına aldıkları ücret ortaya çıktı.
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ''Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'' adlı magazin programında sosyal medya fenomenlerinin kazançları konu edildi.
Duygu Özaslan'dan Gamze Erçel'e kadar son dönemin fenomen isimlerinin story ve post başına aldıkları ücret dudak uçuklattı.
Danla Biliç'in story başına 180 bin TL ile zirvede yer aldığı listede, ünlü isimlerin kazançları yok artık dedirtti.
İşte "2.Sayfa" programındaki iddialara göre fenomenlerin post ve story başına aldıkları ücretler...
DANLA BİLİC
Post ve story başına 180 bin TL
BURCU ESMERSOY
Post ve story başına 40 bin TL
GAMZE ERÇEL
Post ve story başına 80 bin TL
DUYGU ÖZASLAN
Post ve story başına 100 bin TL
ASLIHAN DOĞAN TURAN
Post ve story başına 40 bin TL
RACHEL ARAZ
Post ve story başına 50 bin TL
YASEMİN ÖZİLHAN
Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL