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Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları

Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları

TV8'de yayınlanan ''Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'' adlı magazin programındaki iddialara göre; Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel gibi sosyal medya fenomenlerinin kazançları adeta dudak uçuklatıyor.