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    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları

    TV8'de yayınlanan ''Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'' adlı magazin programındaki iddialara göre; Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel gibi sosyal medya fenomenlerinin kazançları adeta dudak uçuklatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 13:35
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    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları

    Kısa bir süre önce kazançlarının vergilendirileceği açıklanan sosyal medya fenomenlerinin post ve story başına aldıkları ücret ortaya çıktı.

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ''Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'' adlı magazin programında sosyal medya fenomenlerinin kazançları konu edildi.

    Duygu Özaslan'dan Gamze Erçel'e kadar son dönemin fenomen isimlerinin story ve post başına aldıkları ücret dudak uçuklattı.

    Danla Biliç'in story başına 180 bin TL ile zirvede yer aldığı listede, ünlü isimlerin kazançları yok artık dedirtti.

    İşte "2.Sayfa" programındaki iddialara göre fenomenlerin post ve story başına aldıkları ücretler...

    DANLA BİLİC

    Post ve story başına 180 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #1

    BURCU ESMERSOY

    Post ve story başına 40 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #2

    GAMZE ERÇEL

    Post ve story başına 80 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #3

    DUYGU ÖZASLAN

    Post ve story başına 100 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #4

    ASLIHAN DOĞAN TURAN

    Post ve story başına 40 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #5

    RACHEL ARAZ

    Post ve story başına 50 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #6

    YASEMİN ÖZİLHAN

    Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL

    Sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatan kazançları #7

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