Sosyal medya onu konuşuyor! Ebru Şahin yeşil bikinisiyle olay yarattı...

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle ünlenen Ebru Şahin, son paylaştığı pozların ardından Twitter'da gündemdekiler listesine girdi.

1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti ve çiftin balayında verdiği pozlar çok konuşulmuştu.

Güzelliğiyle çok konuşulan Ebru şahin, dün Instagram hesabından paylaştığı pazar pozlarıyla gündem oldu.

Sette fotoğraf paylaşan Şahin, fit fiziğiyle hayran bıraktı.

Güzel oyuncu, paylaşımının ardından sosyal medyada +19B tweetle Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi.

Şahin, son olarak tatilde verdiği eski bir fotoğrafını paylaştı.

Yeşil bikinisiyle yere serilen Ebru Şahin, muhteşem fiziğiyle hayran bıraktı.

Güzelliğiyle görenleri büyülüyen Ebru Şahin'in paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.