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    Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi

    Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla 2'nci ceza kesildi. Sosyal medya şirketleri, 30'ar milyon TL'lik ceza ödeyecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 13:13
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    Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi

    Türkiye, sosyal medya şirketlerine ülkede resmi bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti.

    Şirketlere verilen süre içerisinde bildirim yapılmamasıyla Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformalara geçtiğimiz ay ceza yazılmıştı.

    10'ar milyon TL'lik ilk cezaların ardından şirketlere 2'nci cezalar da uygulandı.

    SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE CEZA

    Belirlenen şartları yerine getirmeyerek temsilci bildirimi gerçekleştirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.

    Bugüne kadar yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

    Sosyal medya şirketlerine 30 ar milyon TL ceza kesildi #1

    REKLAM YASAĞI UYGULANACAK

    Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

    Sosyal medya şirketlerine 30 ar milyon TL ceza kesildi #2

    YÜZDE 50 DARALTMAYA GİDİLECEK

    Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

    Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.

    Sosyal medya şirketlerine 30 ar milyon TL ceza kesildi #3

    CEZALAR 4'TE 1'E DÜŞEBİLİR

    Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek.

    Sosyal medya şirketlerine 30 ar milyon TL ceza kesildi #4

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