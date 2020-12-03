Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla 2'nci ceza kesildi. Sosyal medya şirketleri, 30'ar milyon TL'lik ceza ödeyecek.

Türkiye, sosyal medya şirketlerine ülkede resmi bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti.

Şirketlere verilen süre içerisinde bildirim yapılmamasıyla Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformalara geçtiğimiz ay ceza yazılmıştı.

10'ar milyon TL'lik ilk cezaların ardından şirketlere 2'nci cezalar da uygulandı.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE CEZA

Belirlenen şartları yerine getirmeyerek temsilci bildirimi gerçekleştirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.

Bugüne kadar yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

REKLAM YASAĞI UYGULANACAK

Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

YÜZDE 50 DARALTMAYA GİDİLECEK

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.

CEZALAR 4'TE 1'E DÜŞEBİLİR

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek.