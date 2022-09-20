Sosyal medyanın konuştuğu Fevzi Kaan, Sefo ile şarkı söyledi

Çaldığı org ve söylediği şarkılarla milyonların sempatisini kazanan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Sefo ile konserde buluştu. Küçük fenomen 'Isabelle' isimli şarkıyı seslendirmeyi unutmadı.

Son dönemde evinde çaldığı org ve pek çok popüler şarkıyı kendi tarzıyla yorumlamasıyla sosyal medyada gündem olan 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, "Isabelle" ve "yavrum nerdesin" şarkılarıyla izlenme rekorları kırdı.

Özellikle Sefo'nun "Isabelle" şarkısıyla sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi Kaan, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Sefo'nun konserine çıktı

Küçük fenomen Sefo ile konserde buluştu ve fenomen olan performansını sergiledi.

Takdir topladı

Kendi özgün yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları sosyal medyada takdir aldı.