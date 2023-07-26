Sosyal medyaya koyduğu fotoğraflar mankenleri solladı! Gerçek hali ise göreni hayrete düşürdü Bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı karelerle görenleri büyüledi. Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Fenomenin asıl hali, göreni hayal kırıklığına uğrattı.

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Sosyal medya herkese farklı bir dünyaya çiziyor. Bu dünyada bazıları gerçek kimliğini gösterirken, bazıları ise saklamayı tercih ediyor.

Özellikle sosyal medya üzerindne fenomen haline gelenler, paylaştıkları karelerle büyülüyor.

Ancak her paylaşılana inanmamak gerekiyor. Bu fotoğraflar, gerçeği yansıtmıyor olabilir.

İki farklı kişi

Son dönemlerin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan "Maeyasunsun" adlı kullanıcı, çeşitli içeriklerle takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Bu etkileşimler için kullandığı kareler ise herkesin beğenisini kazandı. Ancak gerçeğin öyle olmadığı görüldü.

Görünütülerde hem gerçek halini hemde sosyal medyadaki halini gözler önüne serilirken aradaki dev fark sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Görüntüler tartışma konusu oldu

O anlar sosyal medyada gündem olurken görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.