Sosyal medyayı salladı! Hande Yener tangayı andıran kırmızı kostümüyle olay yarattı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Belarus'un başkenti Minsk'te konser verdi. Tanga görünümlü kırmızı deri kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yener, iddialı tarzıyla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Son dönemde özel hayatından çok kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hande Yener, konserden konsere koşuyor.

48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'te sahne aldı.

Daha önce giydiği sahne kıyafetleriyle magazin manşetlerinde geniş yer bulan Yener, dün akşamki tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken kırmızı deri kostümüyle sahne alan Yener, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede cesur elbisesiyle dans eden Hande Yener, sevenlerine görsel şölen sundu. Ünlü şarkıcının kırmızılara büründüğü tarzı, sosyal medya gündemine oturdu.

"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"

Hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden ''Sana kırmızı çok yakışmış.'' iltifatları aldı.

İltifatlara ''Bana kırmızı yakışıyor.'' diyerek yanıt veren Hande Yener'in konserde çekilmiş fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Hande Yener'in uzun kırmızı çizmeli ve şapkalı hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar, Yener'i çok rüküş bulduğunu ve acilen tarzını değiştirmesini gerektiğini söylerken bazıları ise Yener'in kendisine çok iyi baktığını ve kostümü çok iyi taşıdığını belirtti.

''DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM'' DEMİŞTİ

Hande Yener, kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından ''Daha açığını giyeceğim.'' demişti.

Yener, verdiği sözü her fırsatta tutuyor ve cesur seçimleriyle söylediği sözün arkasında durduğunu gösteriyor.