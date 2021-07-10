Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi? Sosyetik Gelin konusu ve oyuncuları..

Romantik komedi türündeki Sosyetik Gelin filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi? İşte Sosyetik Gelin filmi konusu ve oyuncuları..

Senaryosunu Nilüfer Yenidoğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir'in oturduğu Sosyetik Gelin filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.00'de FOX TV ekranlarında filmseverlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkatleri üzerine çeken film, zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin'in hayatını ve istemediği bir evliliğe sürüklenmesi anlatılıyor.

Peki Sosyetik Gelin nerede çekildi? Sosyetik Gelin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Sosyetik Gelin oyuncu kadrosu ve filmle ilgili ayrıntılar..

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyetik Gelin Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler mahallesinde çekildi.

SOSYETİK GELİN FİLMİ KONUSU

Zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin'in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki'nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin'i evliliğe zorlar.

Hayatı boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş, magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin'in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur.

Düğün günü, bir şekilde Kadir'in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar. Havalimanında şüphe çekeceği için otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip Ege'ye doğru yol alır.

Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye'ye hikayesini anlatır. Asiye de Selin'e zorla Ege'ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. Ona kendi yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege'de akrabalarıyla takılmak yerine, başka bir otobüse atlayıp planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir.

Selin'in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.

SOSYETİK GELİN OYUNCULARI