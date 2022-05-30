Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm tarihi...

Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm tarihi...

Hafta içi her gün Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı program, bugün ekranlara gelmedi. Peki Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun yorumculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz adlı program, hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV ekranlarında izleycisiyle buluşuyor.

Ancak ekranların sevilen magazin programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programı, bugün yayınlanmadı.

Bunun üzerine programın izleyicileri, ''Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Söylemezsem Olmaz final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok?

Söylemezsem Olmaz programı, magazin dünyasında olup bitenlerle güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunan sunucuların yorumlarına sahne oluyor.

Ancak magazin dünyasına yön veren Söylemezsem Olmaz programı, 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı ekranlara gelmedi.

Program, son olarak 27 Mayıs Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara gelmişti. Bu nedenle program, bugün ekranlara gelmedi.

Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Söylemezsem Olmaz'ın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Ancak programın eylül ayı gibi yeniden ekranlara döneceği tahmin ediliyor.