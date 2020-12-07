Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Beyaz TV ekranlarında canlı olarak hafta içi her sabah yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Söylemezsem Olmaz bu sabah yayınlanmadı. Peki Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Beyaz TV’nin gündüz kuşağında en çok izlenen programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz’ın sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil ile birlikte hafta içi her sabah yayınlanıyordu.

7 Aralık sabahı ekranlara gelmeyen programın takipçileri, sSöylemezsem Olmaz bitti mi, Söylemezsem Olmaz neden yok, ne zaman yayınlanacak gibi soruları araştırmaya başladı.

Final yaptığı düşünülen magazin programının yayın akışından çıkarılması dikkat çekerken, programın yayından kaldırılmadığı ve saatinin değiştiği ortaya çıktı. Peki Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ YENİ SAATİ

Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Hafta içi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz bugünden itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşmasına karar verildi.