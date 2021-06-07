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Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...

Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...

Bugün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in yer almaması seyircilerin merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, ayrıldı mı? soruları gündeme geldi.