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    Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...

    Bugün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in yer almaması seyircilerin merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, ayrıldı mı? soruları gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 14:23
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    Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...

    7 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geldi.

    Söylemezsem Olmaz programında Arto ve Bircan Bali yer alırken Seren Serengil yer almadı. İzleyiciler Seren Serengil nerede? Seren Serengil neden yok? sorularını araştırıyor.

    Peki Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında neden yok? Yanıtını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar..

    SÖYLEMEZSEM OLMAZ SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

    Sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına gelen soruları yanıtlarken pazartesi günü yayında bomba bir açıklama yapacağını söylemişti.

    Ancak Instagram hesabından son yaptığı paylaşım sunucunun sevenlerini üzdü. Geçirdiği ameliyatlalar sonucunda su içemediğinden dolayı böbreklerinde taş oluşan Seren Serengil acil olarak hastaneye kaldırıldı.

    Sevgilisinin son yaptığı paylaşıma göre ünlü sunucu gün içinde ameliyata alınacak.

    Söylemezsem Olmaz da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı... #1

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