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- Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...
Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil neden yok? Sosyal medyadan açıkladı...
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 14:23
7 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Söylemezsem Olmaz programında Arto ve Bircan Bali yer alırken Seren Serengil yer almadı. İzleyiciler Seren Serengil nerede? Seren Serengil neden yok? sorularını araştırıyor.
Peki Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında neden yok? Yanıtını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar..
SÖYLEMEZSEM OLMAZ SEREN SERENGİL NEDEN YOK?
Sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına gelen soruları yanıtlarken pazartesi günü yayında bomba bir açıklama yapacağını söylemişti.
Ancak Instagram hesabından son yaptığı paylaşım sunucunun sevenlerini üzdü. Geçirdiği ameliyatlalar sonucunda su içemediğinden dolayı böbreklerinde taş oluşan Seren Serengil acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Sevgilisinin son yaptığı paylaşıma göre ünlü sunucu gün içinde ameliyata alınacak.