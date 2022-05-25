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    'Soyunmaya doyamadın' Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu

    Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimler arasında yer alan Şevval Şahin, mini elbiseli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şahin'e, '''Soyunmaya doyamadın'' yorumları yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 20:34
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    'Soyunmaya doyamadın' Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu

    Hiç kış mevsimi yaşamayan ünlüler arasında yer alan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son zamanlarda kariyerinden ziyade özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    İş insanı Kerem Kamışlı ve eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında krize neden olan Şevval Şahin, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.

    6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi bölümünden mezun olan Şahin'in kıyafet seçimleri oldukça iddialı bulunuyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, kusursuz fiziğini gözler önüne seren cesur pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

    Bol bol tatile giden ve o anları takipçileriyle paylaşan 22 yaşındaki model, bir süredir İspanya yönetiminde olan bir Ibiza adasında tatil yapıyor.

    Mini elbisesiyle poz verdi

    Instagram'da 404 bin takipçisi bulunan Şevval Şahin, göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle objektif karşısına geçti.

    Zaman zaman zayıflığı nedeniyle eleştirilen Şahin, bu karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kusursuz fiziğiyle görenlerin aklını başından alan Şahin'ini, "Not your baby" (Senin bebeğin değilim) notuyla paylaştığı fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Pozları ve tavırlarıyla Şeyma Subaşı'ya benzetilen eski güzele, ''Müthişsin be kadın'', ''Gerçek mi'', ''Açlıktan öleceksin'', '''Soyunmaya doyamadın'' yorumları yapıldı.

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #1

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #2

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #3

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #4

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #5

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #6

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #7

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #8

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #9

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #10

    Soyunmaya doyamadın Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi, takipçileri mest oldu #11


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