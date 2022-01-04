Söz dizisi ekranlara dönüyor! İşte Söz dizisinin başlayacağı tarih...

2017 yılında başlayan ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri kendine bağlayan Söz dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Peki Söz dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte o tarih...

Yayın hayatına 2017 yılında başlayan ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri kendine bağlayan aksiyon ve dram türündeki Söz dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un birlikte kaleme aldığı Söz dizisi, yeniden ekranlara dönüyor.

3 sezondan oluşan 27 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 84. bölümü ile final yaparak sona eren Söz dizisini hiç izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın günü ve saatini merak ediyor.

Peki Söz dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? İşte ayrıntılar...

SÖZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ekranlara damgasını vuran Söz dizisi, 4 Ocak 2022 Salı günü itibarıyla ekranda olacak.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Mehmet Özgür, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Söz dizisi, 4 Ocak'tan itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da tekrar bölümleriyleStar TV'de yayınlanacak.

SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.